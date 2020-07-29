حقوقي عن تمويل قطر 140 مركزا تابعا للإخوان بألمانيا: تعشق دعم الإرهاب

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن ماتقوم به جمعية "قطر الخيرية" التابعة لنظام الحمدين، بدعم 140 مركزا وجمعية تابعة للإخوان بألمانيا، هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، حيث أنها تستخدم غطاء تمويل المراكز الدينية والجمعيات كغطاء من أجل دعم الإرهاب.

وأضاف عبدالنعيم، لـ"الوطن"، أن الأفعال المشبوهة التي تقوم بها قطر أصبحت واضحة أمام الجميع، فهي لا تستحي أن تفعل هذه الأفعال التخريبية في أي دولة بالعالم، مؤكدًا على أن الرئيس الفرنسي ماكرون اتهم منذ فترة مظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، بأنها تجمع التبرعات من أجل دعم الإرهاب، وكذلك ندد بالدور التركي في دعم الجماعات المتطرفة داخل فرنسا.

وتابع: "النظام القطري يعشق تمويل أي مخططات إرهابية دموية، فهو يمول تركيا بالمال والعتاد، وما تم تسريبه حول جمعها للتبرعات يؤكد أن قطر شريك أساسي فيما يحدث من عمليات إرهابية"، مشيرا إلى أنه ما كان لتركيا القيام بالأفعال المعادية وغزو دول أخرى، لولا الدعم القطري السخي.

وكشفت صحيفة ألمانية، في تقرير لها تورط قطر في تمويل مراكز دينية وجمعيات تتبع تنظيم الإخوان في ألمانيا لتنفيذ أجندته ونشر أفكاره، وقالت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية إن جمعية "قطر الخيرية" تتولى تنفيذ مخططات نشر فكر وأجندات تنظيم الإخوان، معللة ذلك بعدد من الوثائق، حيث موّلت قطر نحو 140 مسجدا ومركزا يتبعون الإخوان، بنحو 72 مليون يورو.