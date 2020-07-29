قطاع الصيد بالسويس يعلن تأييد "القائمة الوطنية من أجل مصر"

أعلن العاملون بقطاع الصيد بمحافظة السويس، تأييدهم لمرشح القائمة الوطنية من أجل مصر المحاسب أحمد خشانة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعقد العاملون بقطاع الصيد بمحافظة السويس، سلسلة لقاءات لدعم مرشح القائمة الوطنية أحمد خشانة على مقعد القائمة، ودعم الدكتور سيد عبده مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي داخل محافظة السويس.

وقال أحمد عيد، المتحدث الأعلامي لأصحاب مراكب الصيد بالسويس، "نعلن تأييد القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحها بالسويس بالقائمة المحاسب أحمد خشانة، خاصة أن لديهم خطط عمل لتطوير العمل بقطاع الصيد".

ويصل عدد العاملين بمهنة الصيد في محافظة السويس، إلى 5 آلاف، على اختلاف اختصاصاتهم.

ونظم العاملون بالسويس اجتماعات عدة داخل مناطق سكنية بالسويس، من بينها منطقة الغريب السكنية، كما قاموا بتعليق لافتات لدعم القائمة الوطنية.