"ملوي" تعلن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات "الشيوخ"
كتب:
اسلام فهمي
06:49 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، في جنوب المنيا، عن إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.
أعلنت الوحدة المحلية رفع حالة الاستعداد القصوى، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المركز والمدينة والمزمع إجرائها يومي 11-12 من أغسطس المقبل، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.
وجرى معاينة كافة المراكز الانتخابية التي تقع في نطاق المركز والمدينة، وأكد رئيس المدينة، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المجلس وإدارة شئون المجالس لمتابعة الأحداث أولا بأول.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلات تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
كلف رئيس المدينة، رؤساء القرى التسع والأحياء بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يجري تسهيل عملية تصويت المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية، وذلك لإحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.