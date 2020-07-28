مارثون انتخابات "الشيوخ" يشتعل.. والمرشحون "كعب داير" لشرح برامجهم

تتواصل حملات مرشحي مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات، حيث يعقد المرشحون المستقلون وممثلو القوائم الانتخابية اجتماعاتهم مع العائلات من أجل شرح برامجهم وكسب المزيد من الأصوات قبل الإعلان عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

وفي البحر الأحمر، تقدم المرشحان أحمد عبد المبدي ومحمد بشير عمر بطلب تنازل عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك قبل غلق باب التنازلات بساعات قليلة.

وكان تقدم أمس الصحفي محي العبادي المرشح لخوض انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر، بطلب تنازل عن خوض الانتخابات ليصل عدد مرشحي البحر الأحمر الذين يخوضون المعركة الانتخابية إلى ثمانية مرشحين على المقعد الفردي، بالاضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية وهم: 1- محمد سعيد حسب النبي طه 2- عبدلله حسن علي أمين، 3- محمد عطا علي حسن، 4-عثمان أبو العباس حامد، 5- أحمد عبد الشافي طلبه، 6- شاذلي محمود عبد اللطيف، 7- محمد السيد سليمان، 8- شاذلي علي أحمد حسن.

الإسكندرية.. أول امرأة تتولى رئاسة جامعة مصرية بين مرشحي "الوطنية من أجل مصر"

وفي عروس البحر الأبيض المتوسط، قالت الدكتورة هند حنفي، أستاذ كلية الطب، رئيس جامعة الإسكندرية سابقاً، والمرشحة ضمن "قائمة الوطنية من أجل مصر" قطاع غرب الدلتا "إسكندرية، البحيرة، مطروح"، إن جميع مرشحي القائمة يبذلون جهدًا للعمل من أجل مصر وشعبها.

وتتواجد "حنفي" بين مرشحي "قائمة الوطنية من أجل مصر" قطاع غرب الدلتا والتي تضم 15 مرشحا من 3 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وبها 3 سيدات، وهي عضوة بالمجلس القومي للمرأة.

مؤتمر جماهيري في طور سيناء لدعم مرشحي "مستقبل وطن".. و"النور" يدفع بمرشح على "الفردي"

نظمت قبيلة أولاد سعيد بقرية الوادي بالعاصمة طور سيناء، مؤتمراً جماهيراً لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء على المقعد الفردي و"القائمة الوطنية من أجل مصر".

شارك في المؤتمر عدد من شيوخ قبيلة أولاد سعيد والعديد من المؤيدين لمرشحي الحزب وأمين الحزب والمرشح على "القائمة الوطنية من أجل مصر" جيفارا محمد الجافي والأمين المساعد ومرشح الحزب على المقعد الفردي علي عطوة مضعان وأمين التنظيم ياسر عرفات ولفيف من قيادات الحزب بالمحافظة وأمين مدينة طور سيناء محمد موسى أبو بريك.

أعرب شيوخ وشباب القبيلة خلال المؤتمر، عن دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ لما لمسوه من روح وتعاون أعضاء الحزب خلال الفترة الماضية.

ونظمت أمانة شؤون المجالس المحلية بمدينة طور سيناء، بقيادة عطية حميد البدري، مؤتمراً بمنطقة حي بدر بحضور عدد كبير من المواطنين ومرشحي الحزب و قيادته بالمحافظة.

وتحدث خلال المؤتمر مرشح مستقبل وطن جيفارا محمد الجافي، عن أهم وأبرز أنشطة الحزب التي تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه تحدث مرشح حزب "مستقبل وطن" على المقعد الفردي، علي عطوة مضعان، عن أهمية مجلس الشيوخ في الفترة الحالية لسن التشريعات والقوانين، مؤكداً ضرورة وجود رجال القانون لما لهم من خبرة في دراسة ووضع القانونين و التشريعات.

و كما أشار مضعان إلى ضرورة وجود ممثل من قطاع السياحة بمجلس الشيوخ، لكون محافظة جنوب سيناء تحظى بالعديد من المدن السياحية المهمة.

قدم أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة مطروح، أقلام مدون عليها اسمه ضمن الدعاية الانتخابية.

وبدأ، اليوم، مجموعة من الشباب من أنصار المرشح محمد رحومة وحيدة وشهرته "شعبان رحومة" في المرور على الدواوين الحكومية على مستوى محافظة مطروح، وبحوزتهم كراتين أقلام مدون عليها اسم مرشحهم لتوزيعها على الموظفين.

ويتنافس 5 مرشحين على المقعد الفردي الوحيد في محافظة مطروح في انتخابات مجلس الشيوخ، وهم رزق علواني عبدالحميد مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم، ومحمد رحومة وحيدة، مستقل، رمز الصقر، وصابر مصطفى رفاد، مرشح حزب النور، رمز الفانوس، وفتحي رزق محمد، مستقل، رمز الحصان، وحسين آدم جارح وشهرته ميمي جارح، مستقل، رمز الأسد، بينما يوجد مرشح واحد قائمة من أجل مصر لقطاع غرب الدلتا والتي لا يوجد قوائم مرشحها أمامها وهو المهندس صالح سلطان حسن.

مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر" يكثف جولاته بالسويس

أجرى اليوم المحاسب أحمد خشانة، مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر" زيارات ميدانية بأحياء محافظة السويس. والتقى خشانة بأهالي القطاع الريفي ومدينتي الشيخ زايد وعدلي منصور، لبحث تفعيل تلببة احتياجات الأهالي في الخدمات العامة.

كما التقى خشانة بأهالي قرية العمدة بالسويس داخل القرية، وعقد اجتماعات مكثفة مع العائلات والأهالي بحي الجناين في السويس.

وأعلن المواطنون بالقطاع الريفي ومدن بالسويس، تأييدهم لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، من أجل تطوير محافظة السويس، وثقتهم في مرشحي القائمة.

أهالي الطيبة بالدقهلية يستقبلون مرشحي "مستقبل وطن" بالزهور والمزمار

استقبل أهالي قرية الطيبة مركز نبروه الدقهلية، مرشحي مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بالطبل والمزمار والأعلام والزهور، وسط التزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال المهندس رضا الشافعي، أمين المهنيين ومرشح مجلس الشيوخ "فردي"، إنه من أبناء القرية والتي لها دور مؤثر في الانتخابات وبها قامات لهم تأثير في الحياة السياسية، متابعا "لذلك أطالبكم بالتصويت لنا وانتخاب المرشحين الـ6".

وقال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم ومرشح مجلس الشيوخ فردي، "قررنا مواصلة خدمة المواطن من خلال ترشحنا لانتخابات نحن الستة كمرشحين فرديين مجلس الشيوخ فكل مرشح سيكون له دورا مهما في المساهمة في الحياة السياسية وتشريع القوانين كونهم جميعا من ذوي الخبرة والكفاءات".

وقال طارق عبد الهادي، الأمين المساعد ومرشح مجلس الشيوخ "فردي"، إن "أهالي الطيبة استقبلونا بحفاوة بالغة وهذا حب متبادل بيننا وبينهم، وأدعوكم لانتخاب المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ من 1 إلى 6".

وأضاف أن الكيان الحزبي لـ"مستقبل وطن"، "كيان منظم ومما لاشك أن المرشحين الستة عن محافظة الدقهلية جرى اختيارهم بعناية شديدة، لكفاءتهم ودورهم في العمل السياسي على مدار السنوات السابقة".

مرشح وفدي عن القاهرة: توعية الناخبين بمرشحيهم يزيد من نجاح الانتخابات

دعا المستشار كمال نجيب فرنسيس القس، مرشح حزب الوفد الفردي عن محافظة القاهرة، الناخبين إلى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، واختيار المرشحين الأصلح الذين على دراية ومسؤولية كاملة بوظائف ومهام مجلس الشيوخ الجديد.

والتقى فرنسيس، بعدد من الأهالي، لتوعيتهم بأهمية المشاركة والنزول يوم عملية الاقتراع وعدم الامتناع عن التصويت، داعيهم للاطلاع على السير الذاتية لكل مرشح والتدقيق في عملية اختيارهم للمرشحين الذين لديهم رؤية وبصيرة كاملة بشأن مجلس الشيوخ، ولديهم المقدرة على وضع برامج انتخابية فعالة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وحث المرشح الوفدي الناخبين على عدم التقاعس عن النزول، لأن ذلك واجب وطني أولا، وحق لكل ناخب أن يختار من يمثله ويعبر عن احتياجته ومتطلباته، مشيرا إلى أن توعية الناخبين بمرشحيهم سيزيد من فرصة نجاح العملية الانتخابية.

مرشح "مستقبل وطن" بأسوان يروج لنفسه بأغنية "كف": اسمي غني عن التعريف

لجأ الجعفري محمد الأنور، مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ، إلى الدعاية لنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي بأغنية شعبية على فن "الكف"، عبر إعلانات ممولة.

وجاءت كلمات الأغنية التي أهداها له فنان الجعافرة عبدالواحد البنا، ومدتها 6 دقائق، "يا أبو معوض يا شريف مالكي المذهبا، اسم غني عن التعريف نقشبندي مشربا، محمد أنور يا شيخ سجل واكتب يا تاريخ رمز الكتاب المفتوح نائب مجلس الشيوخ انتخب يلا وروح لأنه واجهة وتشريف يا أبو معوض يا شريف".

مرشحون لـ"الشيوخ" يلجأون لرسائل الـ"واتسآب" في كفر الشيخ

لجأ عدد من مرشحي مجلس الشيوخ في محافظة كفر الشيخ، لجروبات "الواتس آب"، لعمل دعاية انتخابية ضماناً لكسب ثقة المواطنين لاسيما في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

ولجأ أشرف عبد الونيس، مرشح حزب مستقبل وطن، فردي، لـ"الواتس آب"، في الدعاية وذلك عبر إرسال رسائل وصور للمواطنين يطلب فيها دعمه، كما لجأ بعض المرشحين لتعليق لافتات على أعمدة الإنارة وفي الميادين.

وفي السياق نفسه، استضاف حزب الشعب الجمهوري، قيادات حزب مستقبل وطن ومرشحي قائمة التحالف الوطني، وجرى عقد لقاء، برئاسة ياسر منير، أمين حزب الشعب الجمهوري وبحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ وأحمد جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، وياسر العناني، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري ومرشحي التحالف الوطني.

وأكد الحزبان على التنسيق بينهما في ظل ماتطلبه تلك المرحله لإنجاح هذا التحالف، حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ والذي يضم 11 حزبا في تحالف انتخابي يتقدمه حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري.

فيما لم يبدأ حزب النور النزول إلى الشارع لعمل الدعاية ، واكتفى بعقد لقاءات موسعة بين قياداته، موجهاً بأهمية حشد الناخبين للأدلاء بأصواتهم، بينما تتولى الصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيس بوك"، نشر بعض صور اللقاءات طالبة دعم المواطنين لمرشحي الحزب.

انسحاب مرشح "النور" يحدث أزمة في سباق "الشيوخ" بأسيوط

تسبب انسحاب المرشح أحمد سيد علي سيد، وشهرته "أحمد الطماوي" مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب ثان أسيوط، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور، من سباق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 قبل نصف ساعة من إغلاق باب الطعون، في إحداث بلبلة في الانتخابات وذلك بعد تسببه في تغيير الرقم الانتخابي للمرشحين الذين تلوه في القائمة الأمر الذي اعتبره عدد من المرشحين خاصة الذين جرى تغيير رقمهم الانتخابي عقب انسحاب المرشح بالمؤامرة.

وقال المرشح محمد الصحفي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "استكمالا للمؤامرات والشائعات والانتهاكات وتمزيق اللافتات التي تمارس ضدي انسحب اليوم أحد المرشحين المحسوبين على أحد الأحزاب من سباق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وترتب عليه تغيير رقمي الانتخابي من 21 إلى 20 وذلك لإحداث بلبلة وتشتيت الرأي العام".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت برئاسة المستشار "لاشين إبراهيم" نائب رئيس محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة السمان، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

دمياط: مسيرات بالسيارات والتكاتك لدعم مرشح "مستقبل وطن" ورجال التعليم يدعمون مرشحيهم.. والمرشحة الوحيدة تلجأ لأبناء قطاع الأثاث وأصحاب المعارض.. والسلفيون يكثفون تحركاتهم

اشتدت المنافسة الانتخابية بين المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة دمياط، حيث نظم مؤيديو وليد صلاح التمامي مرشح حزب مستقبل وطن "فردي" مسيرات حاشدة بالسيارات ومركبات "التوك توك" لدعم مرشحهم، فيما أعلن عدد من رجال التربية والتعليم في المحافظة دعمهم لزملائهم المرشحين وهم كلا من "كمال نعناع وأحمد الحفناوي".

ونظم مؤيديو المهندس وليد صلاح التمامي، المرشح المحتمل عن حزب مستقبل وطن، مسيرة بمركبات التوك توك والميكروباصات والدرجات النارية جابت شوارع المحافظة.

وأعلن عدد من المعلمين دعمهم لإبراهيم صقر المرشح المحتمل لمجلس الشيوخ، شقيق النائبة غادة صقر. ووجه صقر رسالة لأهل دمياط، قائلا "مصر تغيرت وما يروج له بعض المنتفعين أن الدولة لها حزب بعينه فهو عارا تماماً من الصحة، الدولة على مسافة واحدة من كافة السياسين سواء أحزاب أو مستقلين كل يتمتع بنفس الحقوق والواجبات لا تصغوا لهم".

ولجأت الدكتورة نجلاء محمود المرشحة الوحيدة في المحافظة، لأبناء قطاع الأثاث، لا سيما أن دمياط محافظة صناعية في المقام الأول تعتمد على صناعة الأثاث والصيد.

وأجرت "نجلاء" جولات مكثفة لورش ومعارض الأثاث للتعريف بنفسها والاستماع لمشاكل المواطنين.

كما التقت أهل قرية العنانية على المقاهي للترويج لبرنامجها الانتخابي، وزارت أصحاب معارض الأثاث بقرية السيالة دائرة مركز دمياط للتعريف بنفسها. كما أعلن أهالي قرية ميت أبو غالب دعمهم ابنة قريتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبل.

وكثفت الكتلة السلفية في محافظة دمياط تحركاتها لدعم مرشحها الوحيد بجولاتهم، سيرا على الأقدام بعدد من القرى منها السنانية وكفر البطيخ.

وأجرى الدكتور محمود المزين، المرشح الوحيد لحزب النور بدمياط، أول جولة انتخابية بقرية الوسطاني وأم الرزق بكفر سعد، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، وأسباب ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ، للحصول على تأييد أهالي القرية.

كما التقى المزين بأهالي مدينة كفر البطيخ في جولة انتخابية على المقاهي، وذلك للتعريف بأهمية مجلس الشيوخ ورؤية المرشحين وأهدافهما من التواجد بالمجلس، ورؤية الحزب الإصلاحية.

كما أعلن توجيه رياض الأطفال بإدارة الروضة التعليمية والمعلمين، دعمهم لكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الآداء، لعضوية مجلس الشيوخ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال السيد سليمان، محام مرشح مستقل لمجلس الشيوخ، عبر مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع "فيس بوك" تبنيه مبادرة وعي وتكاتف للعمل على حل مشاكل دمياط الاقتصادية.

وأضاف: "لم أكن أتحدث دون حصولي على إذن بالترشح لمجلس الشيوخ، حيث استهدف إحياء الهوية المصرية بجذورها عن طريق تطبيق المبادرة السالف ذكرها والعمل على خدمة دائرته التي أهملت".

ولجأ سليمان إلى الرقص على الحصان، كأحدث وسائل الدعاية الانتخابية، رافعا كف يده رمزه الانتخابي وسط ترحيب أبناء دائرته.

أما أحمد الحفناوي مدرس ومرشح مستقل رمز الطائرة الهليكوبتر فاعتمد على الجولات الانتخابية على المقاهي، للالتقاء بأكبر قدر ممكن من المواطنين بكفر سعد والبساتين وكفر البطيخ والركابية.

واعتمدت دعاية حسين سعد، وكيل القسم الجنائي بالنيابة العامة، مرشح مستقل لمجلس الشيوخ، على الجولات سيرا على الأقدام والدعاية عبر مكبرات الصوت المحمولة على سيارات نصف نقل.

وأعلن أهالي قرية الإبراهيمية القبلية، دعمهم لابن مسقط رأسهم حيث، التف الكثيرون حوله بصفته ممثل لصوت الشباب.