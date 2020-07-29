مدبولي: مستمرون في "إجراءات كورونا" حتى لا تحدث انتكاسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم فيروس "كورونا" بشكل كبير خلال هذه المرحلة وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين.

ووجه "مدبولي"، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، كلا من وزيري النقل والداخلية بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاصة بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، وكذلك في جميع المصالح الحكومية وكل المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور.

وأضاف أن ذلك يأتي للحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي لهذه الجائحة، وتراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول.