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محمود مسلم

مدبولي يطالب مسؤولي البنوك بالإسراع في تنفيذ فروع العاصمة الإدارية

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الوطن
12:37 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مدبولى

مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا حضره جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، أولا بأول، خاصة الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ولا سيما البنوك.

ولفت إلى وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب أفرع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة للعمل من هناك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي لرؤساء البنوك: "هناك بالفعل عدد من البنوك قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الأعمال المطلوبة، ولذا فيجب أن تكون هناك متابعة مستمرة منكم لجميع مراحل التنفيذ وأعمال التشطيبات؛ حتى يكون المشهد مكتملاً مع الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية.

من جانبهم، أطلع مسؤولو البنوك، رئيس الوزراء على مستجدات الأعمال التنفيذية في مقار البنوك بالعاصمة الإدارية، مشيرين إلى أنّه سيتم الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

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