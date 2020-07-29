محافظ القاهرة يتلقى تهنئة العيد من قيادات كنسية الأقباط الكاثوليك

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم وفد ممثلي كنيسة الأقباط الكاثوليك، والذي ترأسه الأنبا بخوم نصيث نائب بطريرك كنيسة الأقباط الكاثوليك والدكتور جميل حليم مستشار بطريرك كنيسة الأقباط، والأب بيشوي مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة على اعتزازه بالراوبط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري داعيا الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية.

وأعرب الوفد عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كل أطياف المجتمع المصري.