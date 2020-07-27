محافظ القاهرة: إزالة فورية لمخالفة قرار وقف البناء

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتصدي لأى محاولة للتحايل على قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد عبدالعال، على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالتواصل مع المحافظة على مدار اليوم، لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في أعمال المتابعة على الفور.