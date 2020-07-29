المنشآت السياحية: السماح للمطاعم بتقديم فقرات غنائية وحظر "المهرجانات"

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، السماح للمطاعم السياحية، بوجود فرقة موسيقية على ألا يزيد عدد أعضائها عن 3 أفراد، وأن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، بتواجد فقرة فنية شريطة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي وضعت لعمل تلك المنشآت.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لن يسمح للمطربين غير الحاصلين على تصريح، من نقابة المهن الموسيقية، بتقديم أية أعمال فنية بالمطاعم السياحية، لافتا إلى أنه سيجري مخاطبة المهن الموسيقية، للتأكد من عدم حدوث أية تعديل فى القائمة التى أرسلتها النقابة مسبقا، التي ضمت 23 اسما من مطربي المهرجانات، جرى حظر التعامل معهم.

وأشار إلى أن عدد المطاعم السياحية التي تقدمت حتى الآن بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية، بلغت نحو 920 مطعما من إجمالي 1400، منوها بأن كل المنشآت السياحية العاملة حاليا، التزمت بالضوابط والإجراءات الخاصة بالتشغيل، وهناك لجان من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية، تفتش بشكل دوري، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وطالب المصري، رئاسة الوزراء، بالموافقة على زيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن لتصل إلى 100%، وذلك بالتوافق مع قرارات الحكومة، بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة أن نسب التشغيل الحالية والمقدرة بنحو 50% من السعة القصوى للمنشآة، تكفي بالكاد لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنه مع التزام المطاعم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تحول دون انتقال المرض من شخص لآخر، أو ما بين العاملين والزبائن، فإنه من الضروري زيادة نسبة استقبال المطاعم للزبائن، خاصة أن المنشآت تعرضت لخسائر كبيرة منذ بداية أزمة كورونا.