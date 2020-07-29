"مصر الخير": 30 ألف صك أضحية حتى الآن يستفيد منها 2.5 مليون مستحق

أعلنت مؤسسة مصر الخير، تجاوز الأرقام المستهدفة لبيع صكوك الأضحية لهذا العام، نظرا للإقبال الكبير من المتبرعين على شراء صك مصر الخير للأضحية، حيث تمكنت من بيع ما يزيد عن 30 ألف صك حتى اليوم، التي يستفيد منها ما يزيد عن 550 ألف أسرة مستحقة، يستفيد منها 2.5 مليون شخص.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة اتخذت قرار لأول مرة هذا العام، باستمرار بيع الصكوك خلال أيام عيد الأضحى، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، على شراء الصكوك ومراعاة لظروف المتبرعين والتيسير عليهم، حيث يستمر شراء الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومن خلال تطبيق الهاتف "موبايل ابليكشن" الخاص بالمؤسسة.

وأشار علي، في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إلى أن توزيع لحوم الأضاحي من مؤسسة مصر الخير، يشمل الأسر المستحقة والأكثر احتياجا، في جميع محافظات الجمهورية، وسيبدأ التوزيع من أول أيام عيد الأضحى المبارك، حتى رابع يوم، حيث يبدأ الذبح عقب صلاة العيد من أول أيام التشريق، ويستمر حتى عصر رابع أيام التشريق.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمصر الخير، أن تسليم نصيب المتبرعين من الأضحية، يبدأ من رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يحصل المتبرع على 9 كيلو من لحوم صك الأضحية الخاص به.

وأشار إلى أنه جرى تحديد سعر الصك بـ3500 جنيه، مقابل 27 كيلو لحم صافي، يستلم المتبرع منهم 9 كيلو نصيبه الشرعي في الأضحية، وتنوب عنه المؤسسة فى توزيع 18 كيلو على المستحقين في جميع محافظات مصر، كما أن المؤسسة تقدم خدمة التوصيل للمنازل بتكلفة 100 جنيه للتوصيل لأي مكان، ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.

وأشار رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إلى أن حملة صك الأضحية هذا العام، تحمل الكثير من الأهداف التنموية، التي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لعدد 500 من شباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا، يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي، تدخل في دورة تسمين.

وتتولى مؤسسة مصر الخير، عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني، عمليات التدريب والتعليم، على أصول التربية الحديثة، وأساليب التغذية، وتقديم الخدمات البيطرية، حتى يكون الإنتاج جميعه جاهز للاستعانة به في حملة صك الأضحية، ما يحقق عائدا كبيرا على المستحق، ومع التزامه وتعلمه، يستطيع الحصول على أكثر من دورة تسمين، وتكرار التجربة، ومن ثم تحويله لمستثمر صغير، بعد أن كان بدون مصدر دخل.