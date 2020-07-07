"مصر الخير" تقرر إعادة بناء منزل لأسرة مكونة من 16 فردا بالدقهلية

استجابت جمعية "مصر الخير" لإعادة تأهيل منزل أسرة "الحاجة فتوح" بالدقهلية المكونة من 16 فردا، وتقر معاشا شهريا لهم، بعدما عرض برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري تقريرا عن حالة الأسرة.

وقالت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة دائما ما تجرى بحث عن الحالات، موضحة أنه سيتم بحث حالة أسرة الحاجة فتوح، وسيتم ترميم المنزل، "مصر الخير لما بتدخل بتعمل شغل كويس".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج أنه وفقا للصور التي تظهر في التقرير سيتم هدم المنزل وبناءه من جديد، "لو البيت مسموح إننا نهده ونبنيه مفيش مشكلة ولكن لو المكان مش مسوح وبانيين في حتى مش من حقهم هيبقى عندنا مشكلة".