تحيا مصر: سيتم توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة في "بشاير الخير"

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" أطلقها الصندوق مع بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمواجهة التداعيات التي طرأت على الدولة من خلال إنتشار هذا الفيروس.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المبادرة تنقسم لمحورين دعم القطاع الطبي، ورعاية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولي بالرعاية نتيجة توقف بعض الأنشطة الإقتصادية التي أثرت عليهم، لافتا إلى أن التوزيع في مدينة بشاير الخير 1 و 2 هي من ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة ونستهدف 50 ألف أسرة.

وتابع، أن المبادرة في مرحلتها الرابعة هي مرحلة نوعية إلي حد كبير ونستهدف فيها دور المسنين ودور رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات بالإضافة لمدينتي الأسمرات وبشاير الخير بإعتبارهم يحتضنوا أسر كثيرة من الأسر الأولي بالرعاية، وأطلقنا المبادرة من مدينة تحيا مصر بالأسمرات الأسبوع الماضي ووزعنا 120 طن على الأسر الموجودة في مدينة تحيا مصر.

وأكد، أن اليوم سيتم توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة، وخلال الأسبوع القادم سنبدأ بالتوزيع على دور رعاية المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة وعدد من دور الأيتام، مشيرا إلى أننا مستمرين في تنفيذ مبادرة لدعم القطاع الطبي وتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والصدر ونستهدف خلال هذه المرحلة توزيع 40 جهاز تنفس صناعي بالإضافة إلي 10 آلاف لتر من المطهرات وما يقرب من نصف مليون كمامة N 95، و Kn95 وتوفير 300 ألف كمامة جراحية على مستوي دعم الأسر الأولي بالرعاية.

وأشار، إلي أننا نتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي و22 منظمة مجتمع مدني وتوزيع المواد الغذائية على مستحقيها، وبالنسبة لباقي المبادرات فالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل إنتشار فيروس كورونا مبادرة "لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي على مستوي الجمهورية"، وبداية من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ المبادرة وتوزيع أجهزة الغسيل الكلوي حتي لا نؤثر على المرضي في هذه الظروف الإستثنائية التي نمر بها.