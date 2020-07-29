الصحة: نقلنا مصر من الدول الأكثر إصابة بفيروس سي إلى أنجح مشروع علاجي

قال الدكتور إيهاب كمال، المنسق العلمي لإدارة أزمة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا نقلنا مصر من مصاف الدول التي كانت أكثر إصابة على مستوى العالم بفيروس سي إلى أنجح مشروع في المسح وعلاج الفيروس على مستوى العالم والتاريخ وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم بأن التجربة المصرية في فترة من الفترات كانت تدرس في كثير من الدول عن كيفية عمل مشروع مسح يشمل 100 مليون مواطن ويتم تشخيص عدد كبير منهم، وتأكيد هذه الفحوصات عن طريق تحليل الـ pcr وتوفير العلاج للحالات التي تستحق العلاج بدون أي تكاليف على المواطن.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه تم عمل مسح لجميع طلاب المدارس في مصر في العام الدراسي قبل الماضي وبدأنا بالمدارس الثانوية، الإعدادية، الجامعات بإجمالي تقريبا 12.5 مليون طالب تم عمل الاختبار السريع لهم لفيروس سي داخل المدارس والجامعات.

وتابع، أن الطلاب الذين ثبتت إصابتهم أو لديهم أجسام مضادة تم تحويلهم للتأمين الصحي ووحدات اللجنة القومية بالنسبة لطلاب الجامعات لكي يستكملوا فحوصاتهم ويتلقوا العلاج المناسب، مشيرا إلى أن جميع الطلاب الذين ثبت أنهم لديهم أجسام مضادة في تحليل الـ pcr إيجابي وتم علاجهم تماما سواء كان طلبة مدارس وعلاجهم في التأمين الصحي أو طلبة الجامعات داخل وحدات اللجنة القومية للفيروسات.

واستكمل، أن حملة 100 مليون صحة كان لها دور أساسي في خطوات العمل أثناء أزمة فيروس كورونا لأنها وضعتنا على الطريق والعمل بطريقة ممنهجة ووجود روح الفريق للعمل بين جميع مؤسسات الدولة والمديريات على مستوى الـ27 محافظة.

وأكد، أنه لولا هذا المشروع الكبير والتنظيم الذي حدث كنا سنعاني في أزمة كورونا لأننا كنا نسير على نظام ممنهج وهو يعد مفتاح النجاح في التعامل مع هذه الأزمة.