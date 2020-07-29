صور.. "الإفتاء" تنشر عددا من النصائح والفتاوى الخاصة بذبح الأضحية

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من النصائح والفتاوى الخاصة بذبح الأضحية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشددت الإفتاء على أنه ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأنه فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

وشددت الإفتاء على عدم ترك مخالفت الذبح في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".

وأضافت الإفتاء أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.