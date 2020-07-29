عاجل.. الحكومة توجه 6 نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا في العيد

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 6 نصائح للشعب وصفتها بـ"الإجراءات الآمنة" التي يجب اتباعها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاءت تلك النصائح كالآتي:

1- الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن متر واحد.

2- ارتداء الكمامات.

3- حصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة.

4- تشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خصوصا في الأماكن المغلقة.

5- منع تجمع أعداد كبيرة من الناس في الأماكن العامة المرتبطة بأنشطة العيد مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.

6- حث البالغين من عمر 60 عاما وأكثر وأي شخص يعاني من تاريخ مرضي سابق مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، وتثبيط المناعة والسرطان، بعدم حضور التجمعات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.