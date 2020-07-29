مراد مكرم: شراء منتجات من دول معادية لبلدي والسفر إليها "خيانة"

قال الفنان مراد مكرم، إن شراء منتجات، أو التعامل مع أي دولة معادية للدولة المصرية، تمثل نوعا من الخيانة.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: معرفش أنا بفكر غلط ولا لأ، بس أنا ما بشتريش أي منتج ولا بسافر لبلد معلنة عداوتها لبلدي بطريقة واضحة.

وتابع: بالنسبة لي ده نوع من أنواع الخيانة، وما تقوليش الحكومة حاجة والشعب حاجة تانية كله منفد على بعضه.

وشارك مراد مكرم، في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "شبر مية" مع أحمد السعدني، نجلاء بدر، و مسلسل "ليالي أوجيني" مع ظافر عابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، ومسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع يسرا، شيرين رضا.