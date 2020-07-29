جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج امتحانات الفرق النهائية نهاية أغسطس

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن إنتهاء الإمتحانات بمعظم الكليات، واستمرارها عقب أجازة عيد الأضحي بكليات الأداب والحقوق والتجارة والتربية وطب الأسنان، موضحا أنه تقرر إعلان نتائج إمتحانات الفرق النهائية بنهاية شهر أغسطس القادم.

وأكد الدكتور"الكردي" خلال مجلس الجامعة المنعقد اليوم الأربعاء، أن الأعوام القادمة ستشهد تغيرا كاملا في عقد الإمتحانات عن صورتها التقليدية الحالية، حيث سيتم تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية التي تمتكلها الجامعة في تطبيق التعليم الهجين.

وأوضح أنه سيتم نقل المخطوطات والمقتنيات الأثرية والتاريخية والكتب والصور التراثية إلى (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) بالمكتبة المركزية والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أغسطس.

وأشار إلى أن الجامعة وضعت خطة شاملة تضمن تحقيق أقصى درجات الأمان الصحية والوقائية لكافة فئات المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، لافتاً أن خطة الجامعة شهدت جهود مضنية لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا وتقليل الكثافات الطلابية والتباعد الإجتماعي والوقاية لهم وفقا لأقصى درجات الأمان والسلامة.

كما قدم الدكتور عبد العزيز عمارة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، شرحا تفصيلياً لأهم إنجازات المركز لعام 2019/2020، حيث أكد أنه تم تطوير النظام الإداري بالمركز ليكون مركز تميز رائداً علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تطوير الموارد البشرية داخل المركز بما يحقق أهداف ورؤية والرسالة التي يتبناها المركز، مؤكداً أن هناك 62 برنامج موجه للمؤسسات الأكاديمية المصرية والعربية والأفريقية وكذلك للأفراد ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، كما أن هناك أكثر من 250 مدرب معتمد دولياً ويحتوي علي أكثر من 60 مدرب خبير ، وبلغ عدد البرامج التي قدمها المركز في العام الجامعي 2019/2020 ، 392 برنامج بإجمالي عدد متدربين 7982، منهم 5593 من داخل الجامعة ، و2389 من خارج الجامعة.

وأوضح الدكتور"عمارة" أنه خلال فترة جائحة "كورونا" تم تنفيذ عدد 76 برنامج تدريبي عن بُعد Online بإجمالي عدد 1674 متدربا، فضلا عن تقديم برامج رائدة لإعداد القيادات يحتذى بها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن المركز يعد الأول على مستوى الجمهورية نظرا لكثرة عدد المتدربين بالمركز، كما أكد الدكتور عصام الكردي أن المركز سطر ملحمة نجاح كبيرة في التكامل بين مراكز الجامعة المختلفة، ويعتبر المركز الوحيد الذي طور نفسه بصورة مستمرة مما يؤهله للتقدم للفوز في المناقصات العامة في مجال التدريب.