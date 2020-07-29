القوات المسلحة تهنئ الرئيس بحلول عيد الأضحى

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة عيد الأضحى المبارك 1441 هجريا، جاء فيها:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية التي تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني".

وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للوطن واستعدادهم للتضحية والفداء في سبيل عزته والمحافظة على سلامة وقدسية أراضيه، ووقوفهم خلف قيادتكم حراسا أمناء، لتظل القوات المسلحة بقيادتكم وعطاء وتضحيات أبنائها درعا قويا يحمي الوطن، وحصنا منيعا يحفظ للشعب أمنه واستقراره".

وتابع: "والله أدعو أن يحفظكم للوطن ويرعاكم قائدا لمسيرته نحو المستقبل الآمن لمصر وشعبها العظيم وأن يعيد هذا العيد عليكم بكل الخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.