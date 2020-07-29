"الزراعة": غرف عمليات لرصد التعدي على الأراضي خلال العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ القصوى، في كل القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكل المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الوزارة عددا من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710.