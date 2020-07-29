مصرع موظف برصاصة أطلقها صهره بالخطأ في طوخ

لقي موظف بالمعاش مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري أطلقه صهره عليه عن طريق الخطأ في طوخ بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتنظيف فرد خرطوش.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، إشارة من المستشفى بوصول "ح ا" 71 سنة بالمعاش، جثه هامدة إثر طلق ناري.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صهر المجني عليه، ويدعى " ص م" 43 سنة، حداد مسلح كان يقوم بتنظيف سلاح ناري "فرد خرطوش".