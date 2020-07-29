رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع موظف برصاصة أطلقها صهره بالخطأ في طوخ

كتب:

حسن صالح
02:16 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
جثة

جثة

لقي موظف بالمعاش مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري أطلقه صهره عليه عن طريق الخطأ في طوخ بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتنظيف فرد خرطوش.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، إشارة من المستشفى بوصول "ح ا" 71 سنة بالمعاش، جثه هامدة إثر طلق ناري.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صهر المجني عليه، ويدعى " ص م" 43 سنة، حداد مسلح كان يقوم بتنظيف سلاح ناري "فرد خرطوش".

اقرأ المزيد:

يوم دام في القليوبية.. تشريح جثة وحبس 3 متهمين في 3 حوادث قتل

"كانت بتقولي يا عاطل".. تفاصيل محاولة قتل شاب لـ"شقيقته" في القليوبية

خلافات جيرة.. ضبط سائق ونجله بتهمة قتل مواطن في القليوبية

خناقة على بيع اللحمة.. ضبط جزار بتهمة قتل آخر في القليوبية

كان متضررا من حالتها الصحية.. ضبط جزار قتل ابنة زوجته في القليوبية

بسبب مشادة كلامية.. القبض على عامل قتل سائق "توك توك" في القليوبية

مباحث القليوبية تعاين جثة قس كنيسة شبرا.. والتحريات: قتل في غرفته

حبس عاطل قتل والدته في القليوبية بحجة سوء معاملتها له

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض قتل عجوز بمنزلها بطوخ

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل "أسرة كاملة" في القليوبية