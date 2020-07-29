"الصحة العالمية": فيروس كورونا ما زال يدرس ونجري أبحاثا لفهم طبيعته

قالت الدكتورة مها الرباط، ممثل المدير العام بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا مرض جديد ما زال يتم دراسته، وأن هناك أبحاث تجرى لفهم طبيعة المرض، وتتبع المرضى المتعافين وتحديد مدة المناعة.

وأضافت "الرباط" أنه يوجد استجابة مناعية لكل متعافي من فيروس كورونا إلا أنه حتى هذه اللحظة غير معروف قوتها أو مدة استمرارها.

وأكدت "الرباط" أن المناعة من الفيروسات التاجية تنخفض بمرور الوقت وتصل إلى مدة 3 أشهر ومازالت تلك المسألة تحت الدراسة وقيد التجارب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.