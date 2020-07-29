"الطب البيطري": إلغاء الإجازات وتزويد المجازر بالأطباء في عيد الأضحى

قالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إن هناك 30 مجزرا على مستوى محافظة القليوبية، ومن يدير المجزر طبيب كشاف للكشف على الحالات أثناء دخولها، وأطباء في الداخل للكشف بعد عملية الذبح والاطمئنان على سلامة الحيوانات.

وأضافت العسيلي، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة ومن محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد خلال فترة عيد الأضحى، ويتم إلغاء إجازات الأطباء ونمد المجازر بأطباء من الإدارة البيطرية لكثافة المذبوحات في فترة العيد.

وأكدت، أن هناك حملات مكثفة من قبل الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين، الصحة، الوحدات المحلية وذلك على جميع أماكن عرض اللحوم سواء مخزون في الثلاجات أو معروض وبمحال الجزارة، مشيرة إلى أنه تم مد كافة المجازر بماتور رش يعمل قبل دخول المترددين على المجزر ونقوم بالتطهير قبل وبعد خروج المواطنين وانتهاء يوم العمل مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.