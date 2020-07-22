الطب البيطري: فتح المجازر الحكومية مجانا في عيد الأضحى للمواطنين

قال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري، إن هناك 5 مجازر حكومية على مستوى القاهرة، ومجزرين آخرين ستكون مفتوحة منذ أول أيام عيد الأضحي ولمدة 3 أيام العيد، مجانا للمواطنين لذبح الأضحية فيهم.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المواطنين سيستفيدوا من الذبح في المجازر الحكومية من خلال الكشف على الأضحية الخاصة بهم قبل ذبحها والتأكد من سلامة اللحوم التي سيستهلكها وأنها صالحة وخالية من الأمراض.

وتابع، أنه بالتوازي مع فتح المجازر مجانا للمواطنين للأضحية، هناك لجان رقابية تفتش في الشوارع وأمام المحلات، وأي شخص مخالف يذبح في الشارع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وهذا على مدار السنة وليس في العيد فقط، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين بالذبح خارج المجازر.