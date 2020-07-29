"الصحة العالمية": كورونا يمكنه الانتقال للإنسان عبر مياه الشرب

قالت الدكتورة مها الرباط، ممثل المدير العام بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتقل بالهواء في الأماكن المغلقة التي لا يوجد فيها تهوية سواء المطاعم أو صالات الجيم أو المنشآت الطبية.

وأضافت "الرباط" خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن انتقال فيروس كورونا المستجد يكون بشكل مباشر خلال الرذاذ أو غير مباشر من خلال ملامسة أسطح يتواجد عليها الفيروس.

وتابعت أن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال مياه الشرب غير المعالجة، حيث تم اكتشافه في براز بعض المرضى، ولكنه لم يتواجد حتى الآن في مصادر المياه السطحية أو الجوفية.

ونصحت "الرباط" بضرورة اتباع نظم الصحة العامة سواء صرف صحي سليم والتخلص الأمن من النفايات ومنظومة المياه سليمة وصحية.