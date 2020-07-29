"الصحة العالمية": خصصنا فرقا من الخبراء في كل دولة للتعامل مع كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، إنه منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا، اتخذت عدد من الخطوات لكل دولة على حدى وفقاً للنظام الصحي والترصد والموقف الوبائي.

وأكد "المنظري" خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عن بعد، أن المنظمة خصصت فريق بكل دولة يقوده فريق من الخبراء للتعامل مع ديناميكية المرض، كما أن المكاتب القطرية للمنظمة كان لها دور كبير في التعامل مع هذه الجائحة.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة قامت مؤخرا باجتماعات دورية مع وزراء الصحة في كل دولة للوقوف على النجاحات والتحديات.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.