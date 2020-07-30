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ماهو وقت الوقوف بعرفة وكيفية النفرة منها؟.. عضو كبار العلماء يوضح

"جمعة": وقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
06:45 ص | الخميس 30 يوليو 2020
جبل عرفة

جبل عرفة

تلقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا جاء فيه: "ما حكم مَن وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يجوز للحجاج أن ينفروا من عرفة قبل المغرب؟ وما حكم مَن وقف بها جزءًا من ليلة النحر فقط؟ وهل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟ وهل هذا يعتبر تغييرًا لمناسك الحج؟"

وأجاب "جمعة"، أن وقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء؛ فالأكمل الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك: فيجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأي الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية، أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. والمستحب اتباعُ الأنسب للحجاج؛ لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا.

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