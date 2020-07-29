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فيديو وصور.. تباعد ومسافات آمنة بين الحجاج أثناء الطواف بالكعبة

كتب:

وكالات
04:53 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الحج

الحج

يجري موسم الحج هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واتخذت المملكة العربية السعودية، إجراءات احترازية واسعة لحماية الحجاج، حيث تظهر صور جرى التقاطها للمسجد الحرام، مئات الحجاج يطوفون حول الكعبة، محافظين على التباعد الاجتماعي في موسم حج هذا العام، الذي اقتصر على أعداد محدودة جدا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ونشرت شبكة "العربية نت" مقطع فيديو، يرصد جانبا من شعائر الحج وضوابط الطواف، التي جرى وضعها لحماية أرواح الحجاج. 

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الثلاثاء، إن وزارة الصحة السعودية أتمت فحص كورونا للمكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام، من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حتى يكونوا جاهزين لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة، لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن، والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج، سعيا للخروج بموسم حج صحي وآمن".

ووجهت الوزارة دعوة لضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

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