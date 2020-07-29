المنافسة تشتد على مقعد الشيوخ في دمياط وحراك مكثف للمرشحين

اشتدت المنافسة بين مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، حيث لجأ مرشح حزب النور إلى اصطحاب أعضاء حزبه لدعمه في جولاته الانتخابية، في الوقت الذي حرص فيه مرشحو حزب مستقبل وطن على تنظيم مؤتمرات انتخابية في عدة قرى ومدن حضرها عدد كبير من المواطنين، بينما نظمت المرشحة الوحيدة في دمياط مسيرة بعربات الربع نقل والموتوسيكلات رافقتها مجموعة تستخدم الطبل والمزمار والزغاريد، وتوقفت للتحدث مع بعض المواطنين عن برنامجها الانتخابي في إحدى الكافيهات.

ودعا مرشح حزب الحركة الوطنية المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات والبعد عن المجاملات في اختيار المرشحين كي لا يلوموا أنفسهم فيما بعد والاعتماد على معيار الكفاءة في الاختيار.

ونظم أحمد البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن لعضوية مجلس الشيوخ "قائمة"، مؤتمرا انتخابيا حاشدا بقرية كفر سليمان البحري دائرة مركز سعد، لشرح برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكل أهالي القرية ووجه لهم الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وعقد المهندس وليد التمامي مرشح حزب مستقبل وطن على "فردي"، مؤتمرًا بمدينة الزرقا، حيث استمع إلى الشباب وأجاب على تساؤلاتهم، في جلسة حوارية ثقافية شعبية ، مؤكدًا حبه لمدينة الزرقا العريقة وسعيه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات أهلها.

واعتمد الدكتور محمود المزين مرشح حزب النور الوحيد على أعضاء حزبه الذي حرص على اصطحابهم في كافة جولاته الانتخابية، حيث زار قرى السوالم وكفر سليمان للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي.

وحرص اللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن سابقا والمرشح عن حزب الحركة الوطنية على لقاء أهالي الأعصر على إحدى المقاهي، حيث تطرق المواطنون لما يواجههم من مشاكل ووعدهم الحفناوي بأنه حال نجاحه سيكونوا شركاء في بناء المستقبل وذلك في إطار القانون، مناشدًا الجميع بالإدلاء بصوته دون التحيز لشخص أو الاختيار بناءً على العواطف فمصر ليست بحاجة لعواطف أو مجاملات.