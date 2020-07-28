محافظ دمياط تطالب بتكثيف الحملات التفتيشية وتحصيل رسوم النظافة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من المسئولين بالوحدة، ومديرى إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري و الأملاك ومركز المعلومات بالديوان العام.

وقالت منال عوض، إنه في ضوء الخطة التي تنتهجها المحافظة للمتابعة الدقيقة لكافة الملفات والمشروعات القائمة بكافة المناطق، يجري عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية للوقوف على كافة المعدلات والمؤشرات للموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة، حيث نوهت إلى أن لقاء اليوم تناول آخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء وعدد المواطنين الذين سددوا نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح والتى تستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وكذلك الإجراءات المُتخذة لتنظيم تلك العملية.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات التي جاء منها تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدي للمخلفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.