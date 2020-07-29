قرعة علنية للمحلات والكرفانات بالكورنيش الجديد لشباب السويس

أجرى الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ القرعة العلنية السابعة لشباب السويس المتقدمين لاستكمال قرعة باقي المحلات والكرفانات للأنشطة المتنوعة، حيث يشمل المشروع عدد 16 محلًا و6 كرفانات متنوعة الأنشطة لتوفير فرص عمل لشباب السويس بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لفرع السويس.

حضر القرعة التي عقدت بنادي النصر للبترول بالسويس، كلا من أمل إبراهيم رئيس حي السويس ورئيس مجلس إدارة مشروع الشاليهات والشواطئ وأحمد علي نائب مدير العام المالية والادارية بالمحافظة وغادة حمدي نائب مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبارك فرج أحمد مدير إدارة المشروعات الصغيرة الجهاز وعدد من شباب وفتيات السويس المتقدمين لهذه المحلات بقاعة ديوان عام محافظة السويس.

وأسفرت القرعة عن فوز شابين وشابين احتياطيين لنشاط المشروبات الساخنة.

وفي مشروع الكرفانات حصل 5 شباب وفتاة على 6 كرفانات لنشاط ميني ماركت وفاز 3 شباب احتياطيين و3 فتيات احتياطيات لمشروع الكرفانات.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة مؤكدا على أهمية الاستفادة بهذا المشروع لفرصة عمل حقيقية، مؤكدًا أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قرر أن تتحمل المحافظة تكاليف شركة الأمن والنظافة مساهمة منها لشباب السويس لانجاح المشروع.

وفي القرعة جرى تكليف لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس ادارة الشاليهات والشواطئ لتيسيروالتسهيل على الشباب لاستكمال الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات للشباب، مؤكدا أن المحافظ قرر إعطاء مهلة شهرين للبدء في سداد القيمة الايجارية تنتهي في 20 سبتمبر 2020.