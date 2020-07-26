نائب يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير فرص عمل

طالب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية لرفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.

وقال زين الدين، في بيان عنه، إنّه يجب على الحكومة أن تضع الخطط الواضحة وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المهمة، خاصة ما يتعلق بمواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمالة خاصة لشباب الخريجين، مؤكدا أنّ مصر مؤهلة لتنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع، بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق، نفذتها الدولة في أنحاء البلاد.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أنّ المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020، أظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد، رغم الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررا.