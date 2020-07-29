وزير النقل: 125 جنيها سعر تذكرة الدرجة الأولى بـ"القاهرة إسكندرية"

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سيجرى رفع أسعار تذاكر 38 قطارًا جديدًا والقطارات التي جرى تطويرها، مشددًا على أن هذا الرفع لن يشمل القطارات القديمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "رفع أسعار التذاكر سيسري على القطارات القاهرة الإسكندرية مسافات طويلة والأولى فاخرة كانت بنحو 100 جنيه رُفعت إلى 125 جنيه والثانية المكيفة الفاخرة جرى رفعها من 70 جنيهًا إلى 100 جنيه بنسبة 40%، وراعينا أسعار وسائل النقل البديلة، وسعر التذكرة في السوق السوداء، حيث أن تهريب التذاكر قليل جدًا".

وأردف: "وحتى عندما تُهرب فإنها ستكون أغلى من التذاكر التي نطرحها، وسعر التذكرة بعد لرفع سيكون أقل من الميكروباص والأتوبيس، مع مراعاة عدم وجود تكييف فيهما بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمواعيد، إلى جانب معدل الأمان الذي توفر السكك الحديدية".