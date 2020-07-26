كامل الوزير لـ أهالي الزمالك: ما تقلقوش.. محطة المترو خلصت

تحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن الشرخ الذي حدث في أحد عقارات الزمالك نتيجة مرور ماكينة حفر أنفاق المترو، وقال إن هذا المشروع مشروع قومي، وتم تخطيطه قبل أن يتولى هو منصب وزير النقل، مشيرا إلى أنه حتى إن كان وزيرًا وقت تخطيط المشروع فكان هذا الأمر سيتم، موضحًا أن الوزارة تأخذ احتياطاتها باستمرار وتنفذ كل إجراءات الأمن والسلامة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن العقار ليس الأول في جزيرة الزمالك من ناحية النيل، مشيرا إلى أن الماكينة مرت أسفل عدد كبير من شوارع الزمالك ووصلت لمحطة صفاء حجازي، (الاسم البديل لمحطة الزمالك).

وتابع أن "الماكينة وهي داخلة على المحطة بتهدي شوية وهو ما أدى إلى ضعف في التربة أدى إلى حدوث آثار في المنازل أو البيوت، المحطة انتهت بالكامل، خلصت بالكامل، لما دخلت الماكينة المحطة حصلت خلخلة بسيطة أو تأثير المباني على التربة ممكن يحدث التنميلات أو الشروخ في المنازل"، موضحًا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، "هناخد بالنا كويس، وبنقول لأهالي الزمالك متخافوش المحطة خلصت وبعد العيد ماكينة الحفر هتروح ناحية الكيت كات".