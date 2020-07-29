500 جنيه شرط حصول مرشحي الشيوخ على قواعد بيانات الناخبين بدوائرهم

قالت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى عددا من طلبات المرشحين على النظام الفردي والقوائم، للحصول على قائمة بأسماء الناخبين بدوائرهم المترشحين فيها، متضمنة اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه في اللجنة.

وأشارت إلى أن الهيئة وافقت على هذه الطلبات ولكن بعد سداد رسم مقداره 500 جنيه، وفقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون مجلس الشيوخ.