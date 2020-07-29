الوطنية للانتخابات: لا مخالفات بضوابط الدعاية في "الشيوخ" منذ انطلاقها

قالت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتلق أى شكاوى من لجان رصد الدعاية الانتخابية بالمحافظات، موضحة أنه لم يجري رصد مخالفة المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ضوابط الدعاية الانتخابية، منذ انطلاقها رسميا في 26 يوليو الحالي.

وتابعت المصادر لـ"الوطن"، أن اللجان تتابع بشكل يومي، مدى التزام المترشحين بضوابط الدعاية الانتخابية، التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث من المقرر أن تنتهي فترة الدعاية الانتخابية 8 أغسطس.

وتضطلع اللجان وفقا لما تضمنه قرار تشكيلها، بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها، وفى حال التأكد من ارتكاب أى مرشح مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وشملت محظورات الدعاية الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وضمت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

والقيام بأى دعاية انتخابية، تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به، من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى، أو الرموز أو الإيماءات، أو حيل التعبير أو أى شكل آخر، بقصد التأثير على العملية الانتخابية، أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

وشملت المحظورات، استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارح مصر، يومي 9 و10 أغسطس، ويومي 11 و12 أغسطس بالداخل.