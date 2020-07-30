كيف تخلصت الزوجة والعشيق من الزوج فى شقة الإسكندرية؟.. التحريات تجيب

بهدوء تام.. اعترف الشاب الثلاثيني بجريمة قتل صديقه لاستمرار علاقته المحرمة مع زوجة المجنى عليه، بمساعدتها أثناء مثوله امام جهات التحقيق.

وكشف المتهم عن جريمته البشعة التى نفذها داخل شقة الضحية بعقار سيد بشر- بالاسكندرية، واعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الزوجة لوجود علاقة غير شرعية بينهما وكان يتردد عليها فى غياب زوجها، لإقامة تلك العلاقة، واتفقا الاثنان على التخلص منه، وحين حضر المتهم قام بشل حركته وتكبيل يده وقدمه بالحبال وضربه على رأسه بـ"آلة حادة"، حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.

وجاء فى التحريات والتحقيقات أن المتهمة الثانية - الزوجة - أكدت ما جاء على لسان المتهم الأول، وتم التحفظ عليهما وأخطرت الجهات المختصة التى تباشر التحقيق وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كيف وقعت الجريمة المروعة.. وماذا عن دوافعها؟

أسئلة كثيرة كانت فى ذهن ضباط إدارة البحث الجنائي والمحقق بمجرد وصولهم إلى مسرح الجريمة، عقب تلقي البلاغ من زوجة المجنى عليه، التى أكدت لقسم شرطة المنتزة فى بداية الأمر أنها غادرت المنزل وذهبت إلى السوق لكي تقوم بشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها عثرت على زوجها مكبل اليدين والقدمين ومصابا بجرح غائر فى الرأس، وأبلغت شقيقه بذلك الذي حضر على الفور

بمجرد تلقى البلاغ من الزوجة وشقيق المجنى عليه، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة والتي كانت عبارة عن شقة فى الطابق الثاني بعقار سكني.. مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ.. عثرت القوات على الجثة فى صالة الشقة مكبل اليدين وغارقا فى دمائه.. ووجود آثار بعثرة فى محتويات الشقة".

بدأت القوات فى رحلة البحث عن مرتكب الواقعة، وحضر المحقق وناظر الجثة، وقرر عرضها على الطب الشرعى لتشريحها، آنذاك أجرت القوات تفريغ للكاميرات القربية من مسرح الجريمة، وظهر شاب دخل وخرج فى وقت معاصر للجريمة، تمكنت القوات من تحديد هويته، وتبين أنه صديق المجنى عليه، ودخل الشقة فى حضور الزوجة، وبعد قرابة 20 دقيقة خرج منها مسرعا وبعدها خرجت الزوجة وعادت وأبلغت الشرطة عن الجريمة، وتم تحديد مكان اختفائه، واستئذان النيابة العامة، والقبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، بالاتفاق مع الزوجة لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وكان يتردد عليها فى غياب زوجها، لإقامة تلك العلاقة.

واتفقا الاثنان على التخلص من الزوج، وحضر المتهم، وقام بشل حركته وتكبيل يده وقدمه بالحبال وضربه على رأسه بـ"آلة حادة"، حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.. هكذا سجلت القوات اعترافات المتهم - العشيق - فى محضر الشرطة.

وجاء أيضا فى التحريات ومحضر الشرطة أن المتهمة الثانية - الزوجة - أكدت ما جاء على لسان المتهم الأول، وتم التحفظ عليهما واخطرت الجهات المختصة التى تباشر التحقيق.