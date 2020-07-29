"تموين المنيا" يحرر 73 مخالفة متنوعة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين حررت 73 مخالفة تموينية منها 52 مخالفة للمخابز البلدية و20 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الحصول على ترخيص – منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا اخري متنوعة)، ومخالفة في مجال المواد البترولية.