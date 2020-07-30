بالأرقام .. تعرف على مستفيدى الدعم النقدي من "التضامن" حتى منتصف يوليو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، آخر تحديث لبيانات مستحقي خدمات الدعم النقدي من الوزارة بالأرقام حتى منتصف يوليو الجاري.

وأكدت الوزارة، أن عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" بلغ مليونا و190 ألفا و436 شخصا، ويصرف البرنامج مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات.

بينما بلغ عدد مستفيدي "الضمان الاجتماعي" 290 ألفا و750 شخصا، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وبلغ عدد مستفيدي "تكافل" حتى منتصف يوليو، مليونا و995 ألفا و67 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وتصرف فيها مساعدات للفرد بالأسرة ككل، وصرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، بالنسبة للأطفال أكبر من 6 أعوام.

وحددت وزارة التضامن شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة كالتالى:

1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأمينى).

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ امتلاك معدات ثقيله مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ...)

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).