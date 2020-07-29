صرف مكافأة للعاملين بالبريد تتراوح بين 750 و1000 جنيه

وافق رئيس هيئة البريد على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين في الهيئة.

وقال مستند حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن هذه المكافأة تصرف للعاملين الذين قاموا على رأس العمل خلال الفترة من 1-5-2020 حتى، 29-7-2020، حيث قاموا بمجهودات كبيرة ساهمت في انتظام وسير العمل في ظل أزمة فيروس كورونا والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وأشار المستند إلى أنه "يجري صرف مبلغ 1000 جنيه للعاملين الذين انتظموا في العمل خلال هذه الفترة ولم يحصلوا على إجازات خلال الفترة من 1-5-2020 وحتى 29-7-2020 أكثر من 6 أيام بخلاف العطلات والإجازات الرسمية.

ويجري صرف مبلغ 750 جنيهًا للموظفين الذين قاموا بالتناوب في العمل خلال خلال الفترة على ألا يقل عدد أيام الحضور عن 50% عن أيام العمل الفعلية.

ويجري الصرف بعد إجازة العيد مباشرة، ويجري الصرف على هيئة مكافأة تشجيعية بموازنة 2020-2021.