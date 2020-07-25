التفاصيل الكاملة لبطاقات الصرف الآلي المقدمة من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها بطاقات الصرف الآلي ATM، والتي يمكن استخدامها من خلال مكاتب البريد أو من خلال شبكة شركة بنوك مصر 123، أو استخدامها في الشراء من المحلات التجارية والأسواق.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية أنواع البطاقات المقدمة من البريد المصري، وفقا لما أعلنته هيئة البريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بطاقة الفيزا العالمية Visa

يمكن استخدامها من خلال مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصرافات الآلية التي تحمل علامة الفيزا.

بطاقات الماستر كارد Master Card

والتي سيتم طرحها قريبا.

قنوات الاتصال المتاحة

ـ ماكينات الصرف الآلية الخاصة بالبريد المتوفرة في أكثر من 100مكتب بريد.

ـ ماكينات نقاط البيع الآلية POS، المتوفرة في أكثر من 2800 مكتب بريد بعدد حوالى 3650ماكينة.

ـ الإنترنت البنكي E -Banking من خلال موقع الخدمات المالية للبريد IVRالخدمة الصوتية.

ـKiosk وهى عبارة عن ماكينة للدعاية عن خدمات الدفع الإلكتروني ، يقوم من خلالها استعلام العميل عن أنواع الحسابات المتاحة واستخراج نماذج للحسابات، وقد تم اختبارها وجارى تحديد مكان تركيبها.

Mobile banking تحت الاختبار

يستطيع العميل من خلال خدمة الدفع الإلكتروني أن يستمتع بالخدمات الآتية:

1ـ فتح الحساب الجاري بدون عائد.

2ـ فتح حساب التوفير الذكي Smart Saving ( وهو فتح حساب توفير على البطاقة وله نفس مميزات التوفير العادي من حيث احتساب الارباح.

ـ خدمة تحويل المعاشات

ـ خدمة تحويل المرتبات