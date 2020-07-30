في مئوية ملك الترسو.. 14 عملا فنيا لـ فريد شوقي في قائمة أفضل 100 فيلم

100 عام مرت على ميلاد وحش الشاشة وملك الترسو، الفنان الراحل فريد شوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 30 يوليو من عام 1920، مشوار فني طويل، نجح خلاله في تقديم أدوارًا مختلفة، بارعًا في تجسيد شخصيات أفلامه، والتقمص لدرجة تجعلك لا تفرق بينه والدور الذي يلعبه على الشاشة.

من بين أفلامه التي تجاوز 300 فيلم سينمائي، يخرج من بينها 14 عملاً سينمائياً ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وبنظرة سريعة لهذه الأفلام، سترى عبقرية فريد شوقي فى اختياراته للأدوار التى لعبها، والتي ترصدها "الوطن" في السطور التالية:

غزل البنات

في فيلم "غزل البنات" عام 1949، جسد فريد شوقي، شخصية ثانوية لم تحمل اسمًا وكان أحد رواد الكباريه الذي ذهبت إليه الفنانة ليلى مراد، لمقابلة محمود المليجي، الفيلم من قصة وإخراج أنور وجدي، سيناريو بديع خيري، بطولة نجيب الريحاني، سليمان نجيب، عبدالوارث عسر، فردوس محمد.

أمير الانتقام

قدم فريد شوقي، في فيلم "أمير الانتقام" عام 1950، تأليف ألكسندر دوماس، إخراج هنري بركات، بطولة أنور وجدي، سامية جمال، مديحة يسري، محمود المليجي، كمال الشناوي.

ريا وسكينة

عام 1952 في فيلم "ريا وسكينة"، جسد فريد شوقي، شخصية "الأعور" أحد أفراد العصابة، من إخراج صلاح أبوسيف، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، ولطفي عثمان، بطولة أنور وجدي، سميرة أحمد، نجمة إبراهيم، زوزو حمدي الحكيم، شكري سرحان.

زينب

شارك فريد شوقي، في فيلم "زينب" عام 1952، وجسد شخصية "حسن"، سيناريو وحوار عبدالوارث عسر، إخراج محمد كريم، بطولة يحيى شاهين، راقية إبراهيم.

جعلوني مجرمًا

قدم فريد شوقي، دور"سلطان" ضحية المجتمع، في فيلم "جعلوني مجرمًا" عام 1954، عن قصة فريد شوقي، سيناريو وحوار رمسيس نجيب، وإخراج عاطف سالم، بطولة يحيى شاهين، وهدى سلطان، وساهم هذا الفيلم في تغيير تشريعى بشأن الغاء السبقة الأولى من الصحيفة الجنائية لمنح المتهم فرصة جديدة في حياة كريمة.

صراع في الوادي

في فيلم "صراع فى الوادى" عام 1954، قدم فريد شوقي، دور "رياض" الشرير الأرستقراطي، تأليف علي الزرقاني وحلمي حليم، وإخراج يوسف شاهين، بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم.

الفتوة

قد فريد شوقي قصة من تأليف، وهى فيلم "الفتوة" عام 1957، جسد فيها دور"هريدى" الصعيدي صاحب الطموح، من إخراج صلاح أبوسيف، بطولة تحية كاريوكا، زكي رستم، توفيق الدقن، ميمي شكيب.

باب الحديد

في فيلم "باب الحديد" عام 1958، قدم فريد شوقي دور "أبوسريع"، نصير الشيالين داخل محطة القطار، خطيب "هنومة" هند رستم، من تأليف عبدالحي أديب، وإخراج يوسف شاهين الذي جسد شخصية "قناوي".

بداية ونهاية

عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، شارك فريد شوقي، في فيلم "بداية ونهاية" عام 1960، وقدم دور "حسن" الفتوة الذى يضحي بمستقبله من أجل أسرته، سيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وإخراج صلاح أبوسيف.

وا إسلاماه

قدم فريد شوقي شخصية "بلطاي" الذي يتعاون مع من يدفع له أكثر، خلال فيلم "وا إسلاماه" عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، سيناريو وحوار روبرت أندروز، إخراج أندرو مارتون، بطولة أحمد مظهر، لبنى عبدالعزيز، فريد شوقي، تحية كاريوكا، عماد حمدي.

الكرنك

وفي فيلم "الكرنك" عام 1975 قدم فريد شوقي، فيه دور دياب الأب المغلوب على أمره فى مواجهة توحش السلطة ضد ابنته، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، وإخراج علي بدرخان، بطولة سعاد حسني، كمال الشناوي، نور الشريف، محمد صبحي.

السقا مات

عن قصة الأديب يوسف السباعي، قدم فريد شوقي، فيلم "السقا مات" عام 1977، وجسد شخصية "شحاتة أفندى"، الذي يسير خلف الجنازات، إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار عبدالفتاح مدبولي، بطولة عزت العلايلي، شويكار، و حصل الفيلم على جائزة جمال عبدالناصر للقيم العائلية عام 1978.

اسكندرية ليه

قدم فريد شوقي، شخصية "شاكر بيه" ضمن أحداث فيلم "اسكندرية ليه؟" عام 1979، والذي يتناول أوضاع الإسكندرية خلال فترة الحرب العالمية التانية، من إخراج يوسف شاهين، وسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحي، أحمد زكي، محسن محي الدين.

خرج ولم يعد

في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، قدم فريد شوقي، دور "كمال بيه، الثري الذى جار عليه الزمن وقانون الإصلاح الزراعي، إخراج محمد خان، سيناريو وحوار عاصم توفيق، بطولة يحيى الفخراني، ليلى علوي، عايدة عبد العزيز.