توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا وأمطار رعدية على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

أما طقس الجمعة، فيكون طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 30 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 29.

طقس الجمعة 31 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، الصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 29.

طقس الجمعة 31 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36الصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.