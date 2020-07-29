تركيا تواصل عدوانها بنقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

تستمر تركيا في دعم حكومة السراج بالأسلحة والمرتزقة، وهبطت طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة، قادمة من قاعدة الوطية، التي تسطير عليها قوات تركية إضافة إلى مرتزقة سوريين تابعين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفقًا لفضائية "العربية"، أشارت المعلومات إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة وفريقًا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجويةحسبما أفادت موقع "تركيا الآن".

وكانت قناة "العربية"، أفادت بأن وفدًا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية العسكرية الليبية فجر الأربعاء.

وأضافت القناة الإخبارية أن الفريق التركي، الذي لم يتبين على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر الأراضي الليبية عائدًا إلى تركيا.