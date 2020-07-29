صور.. كفر الشيخ تسلم 21 عقد تقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة

جرى اليوم الأربعاء، بمحافظة كفر الشيخ، تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، تم تسليم "10 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و5 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و3 عقود بمركز ومدينة بيلا، و3 عقود بمراكز سيدي سالم، كفرالشيخ".

وأكدت المحافظة في بيانها، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المحافظة في بيانها، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 527 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدة بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.