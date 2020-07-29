الدير الأبيض بسوهاج يعلن فتح أبوابه اعتبارا من الاثنين المقبل

أعلن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين المعروف بـ"الدير الأبيض" في سوهاج، للأقباط الأرثوذكس، غلق أبوابه خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، قبل أن يعاود فتح أبوابه مرة أخرى بدءا من الأثنين المقبل.

وقال الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس الدير، إن الدير فتح أبوابه لاستقبال الزائرين بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، اعتبارا من الأثنين الماضي وحتى غدا الخميس.

وقررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفويض الأساقفة في قرارات فتح أو استمرار غلق الكنائس طبقا لمنحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والوضع الوبائي فيها.