الكنيسة: دعم 15 إيبارشية بـ7 ملايين و500 ألف جنيه لتخطي أزمة كورونا

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة البر بالقاهرة وبرنامج أغابي، دعما 15 إيبارشية لتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد بـ7 ملايين و500 ألف جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية.

ويتولى الإشراف على لجنة البر بالقاهرة الأنبا مكسيموس الأسقف العام، فيما يتولى الإشراف على برنامج أغابي وأسقفية الخدمات بالكنيسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.

كما ساهمت أسقفية الخدمات في تقديم شنط مواد غذائية لـ42 ألف و700 مستفيد بقيمة مليون و220 ألف جنيه، وتقديم كمامات واقية لـ160 ألف مستفيد بقيمة 640 ألف جنيه، وملابس حماية للأطقم الطبية لـ100 مستفيد بقيمة 15 ألف جنيه، وتقديم ألف بالطو أبيض للطواقم الطبية بقيمة 150 ألف جنيه، و42 ألف و700 شنطة مواد مطهرة بقيمة 610 ألف جنيه، ومواد مطهرة لـ7 آلاف مكان بقيمة 84 ألف جنيه، وتقديم مواد إعلامية وتثقيفية لـ105 ألف مستفيد بقيمة 245 ألف جنيه، وتقديم خدمة الدعم النفسي لـ9 آلاف حالة بقيمة 600 ألف جنيه، وتطهير شوارع وأماكن عامة استفاد منها 135 ألف مستفيد بقيمة 154 ألف جنيه، والمساهمة في مبادرات مجتمعية للوقاية من كورونا استفاد منها 4 آلاف شخص بقيمة 320 ألف جنيه.