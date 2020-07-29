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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

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الوطن
04:08 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
إبراهيم اسحق

إبراهيم اسحق

تقدم الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال البطريرك في بيان له: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى.. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة، ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها".

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