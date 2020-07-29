السجن 3 سنوات لمصاب بكورونا تعمد نقل الفيروس للأطباء بالبحرين

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية بالبحرين، حكمها في القضية الخاصة بشأن قيام أحد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وأبلغت إدارة الصحة العامة في البحرين، عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص كورونا المستجد، حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمامة الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا، واحالته محبوسًا إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.