"الأسقفية" تهنئ السيسي وشيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء فى نص برقية التهنئة: "أصلى أن يعطيكم الله حكمة فى قيادة مصر، في ظل الأوضاع الراهنة، وأن يحمى مصر من كل شر، ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط السلام والأمن والرخاء".

كما أرسل المطران، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قال فيها: "نحن ندعو الله القدير، أن يؤيدكم بنعمته وحكمته فى كل الجهود التى تبذلوها، لنشر مبادئ السلام والمحبة، بين أتباع الديانات وشعوب العالم".

فيما أرسل التهنئة لكل من: الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكذلك إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، متمنيًا لكل المصريين الخير واليمن والبركات.