حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بحبه للسيطرة والقيادة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.